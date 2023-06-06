В Бурятии пострадавшему в ДТП ребенку выплатят 150 тысяч рублей

В Иволгинском районе по иску районного прокурора взыскана компенсация морального вреда с виновника ДТП. В аварии пострадал ребенок – он получил травмы средней тяжести.

«В соответствии с требованиями закона обязанность возмещения причиненного вреда несет собственник автотранспортного средства. В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда размере 150 тыс. рублей»,

- рассказали в Прокуратуре Бурятии.



Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил, решение вступило в законную силу. Исполнение решения суда находится на контроле.



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