Происшествия 06.06.2023 в 11:36
В Бурятии пострадавшему в ДТП ребенку выплатят 150 тысяч рублей
Он получил травмы средней тяжести
Текст: Евгения Гармаева
В Иволгинском районе по иску районного прокурора взыскана компенсация морального вреда с виновника ДТП. В аварии пострадал ребенок – он получил травмы средней тяжести.
Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил, решение вступило в законную силу. Исполнение решения суда находится на контроле.
«В соответствии с требованиями закона обязанность возмещения причиненного вреда несет собственник автотранспортного средства. В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда размере 150 тыс. рублей»,
- рассказали в Прокуратуре Бурятии.
Фото: Номер один
Тегииволгинский район суд