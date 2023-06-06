Происшествия 06.06.2023 в 14:08

Житель Бурятии угнал автомобиль без двигателя

Парень решил, что у стоящей на парковке машины нет хозяина
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии угнал автомобиль без двигателя
В полицию Бурятии с заявлением о хищении автомобиля обратился 44-летний житель села Байкальское Северо-Байкальского района. Мужчина рассказал, что зимой 2022 года отдал машину на ремонт своему знакомому и уехал в командировку. Тот, в свою очередь, оставил автомобиль на неохраняемой автостоянке, где работал. Однако, вернувшись домой, сельчанин не обнаружил своей машины.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и установили, что к хищению причастен 22-летний житель Северобайкальска. Как выяснилось, парень, неоднократно проходивший мимо парковки, заприметил стоявший там автомобиль и решил его приобрести. Для этого он написал на бумаге свой номер телефона и слово «Куплю», обозначив тем самым свои намерения. Объявление он оставил на машине и стал ждать звонка.

Месяц спустя, не дождавшись звонка, молодой человек решил, что у машины нет владельца. Утром 18 апреля он приехал к парковке на своем автомобиле, зацепил на трос желаемую машину и отогнал её к себе домой. При этом на момент кражи в автомобиле не было двигателя, но парня это не смутило.

«22-летний ранее судимый за имущественные преступления, не работающий злоумышленник задержан. По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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