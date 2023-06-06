В Бурятии третий месяц ищут 36-летнюю женщину

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают, что идут поиски 36-летней Бузиной Галины Валерьевны. Ее местонахождение неизвестно уже с 16 марта текущего года. Женщина проживала в Селенгинском районе, на ферме «Тоён».

Приметы: рост 178 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые.

В какой одежде была – неизвестно.

Инфорг: Валентина тел: 89516231684

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонок можно совершить круглосуточно и бесплатно.











Фото: "Лиза Алерт Республики Бурятия"