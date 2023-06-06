Происшествия 06.06.2023 в 16:35

Фраза «Слава России» спасает от мошенников

Подозрительные собеседники не справляются с эмоциями, когда слышат два простых слова
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Текст: Номер один
Фраза «Слава России» спасает от мошенников
В нашу редакцию читатели прислали аудиозапись, где одна из улан-удэнок едва не стала очередной жертвой телефонной аферы. К женщине поступил звонок от, якобы, представителя полиции.

«Я беру трубку и сразу же слышу: «Здравствуйте! С вами связывается лейтенант полиции Попова Юлия Олеговна». Я даже сначала не поняла, был странный голос. Переспросила, кто звонит, и эта женщина прикрикнула: «Следственное управление!! Меня зовут Попова Юлия Олеговна, лейтенант полиции. Связалась я с вами по поводу 327 статьи. Это подделка официального документа. Вы скажите, Кузнецов Сергей Петрович, кем вам приходится?». А я такого даже не знаю»,

- рассказывает жительница Улан-Удэ.
Фальшивый лейтенант полиции уверенным тоном, но с заметным акцентом рассказывала женщине о том, что некий Сергей Кузнецов обратился в одно из отделений банка и представился в нём её родственником и юридическим представителем, что предоставил доверенность на право распоряжения банковскими счетами нашей гражданки.

Конечно, женщина никакой доверенности и никаких документов никому не предоставляла. А о Сергее Кузнецове слышит впервые. Но телефонная мошенница настаивала, что некий Сергей пытался снять 100 тысяч рублей со счета гражданки. Сказала, что сотрудники банка проявили бдительность и решили связаться непосредственно с владелицей лицевого счета, дабы подтвердить операцию перевода крупной суммы.

Странно, что подтвердить согласие на перевод, женщина должна была лейтенанту, а не сотруднику банка. Также странно и то, что уполномоченное лицо во время звонка якобы "потерпевшей" не соизволила зачитать полностью, за что именно предусматривает ответственность 327 статья.

После длительного разговора, который был записан, находившийся рядом родственник нашей героини не выдержал и громко сказал в трубку мобильника: «Слава России!». После чего выдуманный доблестный сотрудник полиции ответила нецензурной бранью. Разговор о деньгах прекратился моментально.

Проверить, насколько эффективно работает фраза, нам удалось уже сегодня. Одному из наших сотрудников поступил похожий звонок, мы не стали вести долгие разговоры и сразу произнесли «заговор» от мошенников. После слов «Слава России» наш собеседник Андрей моментально испарился.

Как ранее писал «Номер один», в Бурятии участились случаи телефонного мошенничества. В мае в Следственном комитете сообщали о том, что всё чаще злоумышленники стали представляться своим жертвам, как сотрудниками данного ведомства, так и представителями других организаций. Зачастую аферисты используют программы подмены номеров, так что у граждан во время звонков высвечиваются телефоны следственного управления, которые указаны на официальном сайте и в других источниках.

Мошенники всякий раз придумывают новые и более изощренные истории для обмана. Пока «Слава России» действует безотказно, но не исключено, что телефонные преступники приобретут иммунитет на эти слова, поэтому будьте бдительны!


Фото: Номер один



Теги
мошенничество полиция улан-удэ

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