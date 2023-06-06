В пригороде Улан-Удэ загорелся магазин

Сегодня днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании магазина на улице Центральная в посёлке Исток.«На момент прибытия первого подразделения горела крыша здания. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения. В настоящее время проводится тушение возгорания, площадь уточняется. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.Всего к тушению привлечено 26 пожарных и 6 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии