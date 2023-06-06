Происшествия 06.06.2023 в 16:33

В пригороде Улан-Удэ загорелся магазин

Угрозы распространения огня на соседние строения нет
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Текст: Константин Воронов
В пригороде Улан-Удэ загорелся магазин
Сегодня днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании магазина на улице Центральная в посёлке Исток.

«На момент прибытия первого подразделения горела крыша здания. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения. В настоящее время проводится тушение возгорания, площадь уточняется. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.

Всего к тушению привлечено 26 пожарных и 6 единиц техники.

Фото: МЧС Бурятии
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