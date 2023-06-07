Происшествия 07.06.2023 в 11:10
В Бурятии выявлен очаг лептоспироза
Заболевание обнаружено у лошадей в Еравнинском районе
Текст: Константин Воронов
5 июня в одном из личных подсобных хозяйств Еравнинского района выявлен очаг лептоспироза. Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, заболевание выявлено у четырех лошадей.
«Лептоспироз не относится к разряду особо опасных заболеваний и поддается лечению антибиотиками. Тем не менее, лептоспирозом могут заболеть люди. В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению карантина и ликвидации заболевания», - рассказали в ведомстве.
Сейчас больные животные изолированы от здорового поголовья для прохождения лечения антибиотиками. Здоровых лошадей после вакцинации переведут в чистое продезинфицированное помещение.
«С хозяйства снимут карантин после лечения больных лошадей, когда будет получен отрицательный анализ на лептоспироз», - отметили в Управлении ветеринарии.
Лептоспироз - инфекционное природно-очаговое заболевание. Возбудители лептоспироза — бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Болезнь мoжeт пepeдaвaтьcя чepeз зaгpязнeнныe oбъeкты oкpyжaющeй cpeды, ocoбeннo пpи пoвышeннoй влaжнocти или через водоемы со cтoячей водой.
Фото: «Номер один»
«Лептоспироз не относится к разряду особо опасных заболеваний и поддается лечению антибиотиками. Тем не менее, лептоспирозом могут заболеть люди. В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению карантина и ликвидации заболевания», - рассказали в ведомстве.
Сейчас больные животные изолированы от здорового поголовья для прохождения лечения антибиотиками. Здоровых лошадей после вакцинации переведут в чистое продезинфицированное помещение.
«С хозяйства снимут карантин после лечения больных лошадей, когда будет получен отрицательный анализ на лептоспироз», - отметили в Управлении ветеринарии.
Лептоспироз - инфекционное природно-очаговое заболевание. Возбудители лептоспироза — бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Болезнь мoжeт пepeдaвaтьcя чepeз зaгpязнeнныe oбъeкты oкpyжaющeй cpeды, ocoбeннo пpи пoвышeннoй влaжнocти или через водоемы со cтoячей водой.
Фото: «Номер один»
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