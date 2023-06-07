Происшествия 07.06.2023 в 12:11

В районе Бурятии из-за грозы загорелся лес

Борьба с огнем продолжается до сих пор
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии из-за грозы загорелся лес

За прошедшие сутки возникло два лесных пожара в Баргузинском и Заиграевском районах.

В Заиграевском районе возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнём, а причиной пожара в Баргузинском районе стала сухая гроза. На утро 7 июня огонь все еще тушат – работа осложняется крутым склоном и каменистыми россыпями, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

Ранее успели затушить пожары в Заиграевском районе, в двух очагах Кижингинского района и на особо-охраняемой природной территории Джергинского заповедника Курумканского района.

На тушении работали 118 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 24 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила более 18 гектаров.


Фото: РАЛХ


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