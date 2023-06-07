Происшествия 07.06.2023 в 16:27
Жительница Бурятии лишилась крупной суммы после общения с лже-специалистом Госуслуг
С помощью специальной программы мошенник получил доступ к телефону девушки
Текст: Константин Воронов
Вечером 6 июня в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 31-летней жительницы Иволгинского района. Девушка рассказала, что, находясь у подруги в гостях, стала жертвой мошенников. Интернет-преступники похитили у нее около 260 тысяч рублей.
Потерпевшая сообщила, что днем через мессенджер ей позвонил неизвестный. Мужчина представился работником единого портала государственных услуг и сообщил, что к ее кредиту подключен автоплатеж. Поскольку автоплатеж девушка не подключала, звонивший убедил: это орудуют мошенники. Чтобы отключить ненужную функцию и, в целом, предупредить возможное хищение денег, он рекомендовал перевести их на специальный счет. А для обеспечения безопасности финансовой операции посоветовал скачать на телефон программу, в действительности, оказавшуюся программой удаленного доступа.
По рекомендации псевдоспециалиста портала все имеющие деньги – 258 тысяч рублей на кредитной карте – девушка перечислила на дебетовую карту. Сразу же после этого все средства оттуда были списаны аферистом, который получил доступ к управлению телефоном.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, а также лиц, его совершивших», - сообщили в МВД Бурятии.
Правоохранители напоминают: представители заинтересованных учреждений и ведомств не звонят гражданам через мессенджер и не дают рекомендации по установке тех или иных программ для обеспечения сохранности денежных средств.
Фото: pixabay.com
Потерпевшая сообщила, что днем через мессенджер ей позвонил неизвестный. Мужчина представился работником единого портала государственных услуг и сообщил, что к ее кредиту подключен автоплатеж. Поскольку автоплатеж девушка не подключала, звонивший убедил: это орудуют мошенники. Чтобы отключить ненужную функцию и, в целом, предупредить возможное хищение денег, он рекомендовал перевести их на специальный счет. А для обеспечения безопасности финансовой операции посоветовал скачать на телефон программу, в действительности, оказавшуюся программой удаленного доступа.
По рекомендации псевдоспециалиста портала все имеющие деньги – 258 тысяч рублей на кредитной карте – девушка перечислила на дебетовую карту. Сразу же после этого все средства оттуда были списаны аферистом, который получил доступ к управлению телефоном.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, а также лиц, его совершивших», - сообщили в МВД Бурятии.
Правоохранители напоминают: представители заинтересованных учреждений и ведомств не звонят гражданам через мессенджер и не дают рекомендации по установке тех или иных программ для обеспечения сохранности денежных средств.
Фото: pixabay.com
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