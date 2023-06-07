Жительница Бурятии лишилась крупной суммы после общения с лже-специалистом Госуслуг

Вечером 6 июня в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 31-летней жительницы Иволгинского района. Девушка рассказала, что, находясь у подруги в гостях, стала жертвой мошенников. Интернет-преступники похитили у нее около 260 тысяч рублей.Потерпевшая сообщила, что днем через мессенджер ей позвонил неизвестный. Мужчина представился работником единого портала государственных услуг и сообщил, что к ее кредиту подключен автоплатеж. Поскольку автоплатеж девушка не подключала, звонивший убедил: это орудуют мошенники. Чтобы отключить ненужную функцию и, в целом, предупредить возможное хищение денег, он рекомендовал перевести их на специальный счет. А для обеспечения безопасности финансовой операции посоветовал скачать на телефон программу, в действительности, оказавшуюся программой удаленного доступа.По рекомендации псевдоспециалиста портала все имеющие деньги – 258 тысяч рублей на кредитной карте – девушка перечислила на дебетовую карту. Сразу же после этого все средства оттуда были списаны аферистом, который получил доступ к управлению телефоном.«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, а также лиц, его совершивших», - сообщили в МВД Бурятии.Правоохранители напоминают: представители заинтересованных учреждений и ведомств не звонят гражданам через мессенджер и не дают рекомендации по установке тех или иных программ для обеспечения сохранности денежных средств.Фото: pixabay.com