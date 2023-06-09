Происшествия 09.06.2023 в 10:37
В Бурятии на пожаре погиб молодой мужчина
Причина возгорания в доме сейчас устанавливается
Текст: Константин Воронов
Сегодня ранним утром на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании брусового дома в селе Кырен Тункинского района.
«На момент прибытия огнеборцев дом горел изнутри, огнем также была охвачена крыша с деревянной обрешёткой. В ходе тушения внутри дома был обнаружен погибший 32-летний мужчина», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия огнеборцев дом горел изнутри, огнем также была охвачена крыша с деревянной обрешёткой. В ходе тушения внутри дома был обнаружен погибший 32-летний мужчина», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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