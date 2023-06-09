В Бурятии на пожаре погиб молодой мужчина

Сегодня ранним утром на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании брусового дома в селе Кырен Тункинского района.«На момент прибытия огнеборцев дом горел изнутри, огнем также была охвачена крыша с деревянной обрешёткой. В ходе тушения внутри дома был обнаружен погибший 32-летний мужчина», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Причина пожара сейчас устанавливается.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС