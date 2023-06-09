В Улан-Удэ разыскивают мужчину, покинувшего дом после семейной ссоры

В Улан-Удэ полиция разыскивает 39-летнего Александра Петрова. В середине мая после ссоры мужчина ушел из дома на улице Левитана и до настоящего времени не вернулся. Заявление от родственников о его пропаже поступило в полицию 2 июня.Приметы: европейской внешности, на вид 40 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.Был одет: футболка серая, штаны и кроссовки черные.При наличии какой-либо информации о гражданине либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8(924)390-60-60, 8(983)535-60-91 или 102 (112).