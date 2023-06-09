В Бурятии осужденный слесарь едва не спалил колонию
В Гусиноозерском районном суде рассказали, что федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №2» обратилось к ним с иском в адрес одного из осужденных. Причиной стало взыскание материального ущерба.
Выяснилось, что жителя, отбывавшего наказание в колонии, приняли на работу слесарем по ремонту оборудования участка котельной учреждения.
Решением суда требования удовлетворены. С осужденного в пользу колонии взыскали сумму ущерба в размере 222 030,53 рублей.
«В феврале произошло возгорание здания гаража исправительного учреждения, причиной пожара послужило возгорание бульдозера вследствие разлета частиц раскаленного металла при проведении огневых работ (резки металла) осужденным и попадания их на корпус составных частей бульдозера»,
- добавили в сообщении.
Фото: Номер один