Происшествия 09.06.2023 в 17:28

В Бурятии осужденный слесарь едва не спалил колонию

Мужчине придется выплатить штраф
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии осужденный слесарь едва не спалил колонию

В Гусиноозерском районном суде рассказали, что федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №2» обратилось к ним с иском в адрес одного из осужденных. Причиной стало взыскание материального ущерба.

Выяснилось, что жителя, отбывавшего наказание в колонии, приняли на работу слесарем по ремонту оборудования участка котельной учреждения.

«В феврале произошло возгорание здания гаража исправительного учреждения, причиной пожара послужило возгорание бульдозера вследствие разлета частиц раскаленного металла при проведении огневых работ (резки металла) осужденным и попадания их на корпус составных частей бульдозера», 

- добавили в сообщении.
Решением суда требования удовлетворены. С осужденного в пользу колонии взыскали сумму ущерба в размере 222 030,53 рублей.




Фото: Номер один

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