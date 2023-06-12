Происшествия 12.06.2023 в 12:29

В Муйском районе Бурятии от крупного пожара пострадали 17 человек

Среди них 4 детей
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Текст: Евгения Гармаева
В Муйском районе Бурятии от крупного пожара пострадали 17 человек

В поселке Таксимо продолжает бушевать стихия. Как сообщили в группе «Муя-инфо 24/7», сгоревшие дома осмотрели огнеборцы, а также на месте побывал глава региона Алексей Цыденов.

Крупный пожар в Бурятии произошёл из-за неосторожного обращения с огнем
10.06.2023 в 17:32
Напомним, пожар произошел на улице Минской утром 10 июня. Повреждены огнем четыре дома, среди них один дом 6-квартирный и три 4-квартирных дома. Из них два дома были расселены.  

«Сгорело 18 квартир, пострадали 17 человек, из них 4 детей. Жители временно размещены у родственников. Рассматривается вопрос о выделении маневренного жилого фонда. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем»,

 - сообщает «Муя-инфо 24/7».
Кроме того, продолжается работа над тушением крупного возгорания в лесах. Задействованы 125 человек на 22 единицах техники, доложили главе Бурятии. На место ЧП направлены еще дополнительно силы – вылетел Ан-3 из села Баргузин. На борту 7 пожарных-десантников. Еще на тушение огня прибыли 10 пожарных-десантников из Улан-Удэ.

Глава Бурятии вылетел на пожар в Таксимо
12.06.2023 в 09:02
Как ранее информировал "Номер один", на место происшествия прибыл глава республики Алексей Цыденов.

 

Фото: "Муя-инфо.24/7"

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