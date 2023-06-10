Крупный пожар в Бурятии произошёл из-за неосторожного обращения с огнем

В поселке Таксимо решается вопрос о расселении жильцов и оказании помощи пострадавшему населению. По предварительным данным сгорело четыре жилых дома и надворные постройки на общей площади 1621 кв. м., травмированных нет.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем. На месте работает следственно оперативная группа

Республиканское агентство ГО и ЧС убедительно просит быть внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности. На территории республики из-за повышения температуры воздуха установился высокий класс пожарной опасности.