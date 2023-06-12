Глава Бурятии вылетел на пожар в Таксимо

Глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале сообщил, что вылетел в поселок Таксимо с нашими пожарными-десантниками.

«Ситуация по-прежнему сложная. Пожар действует на площади 200 га, из них 80 га верховой. В борьбе с огнем задействован 71 человек, 8 единиц техники»,

- сообщил он.







Фото: тг-канал Алексея Цыденова



