Происшествия 12.06.2023 в 09:02
Глава Бурятии вылетел на пожар в Таксимо
Алексей Цыденов: «Ситуация по-прежнему сложная»
Текст: Евгения Гармаева
Глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале сообщил, что вылетел в поселок Таксимо с нашими пожарными-десантниками.
«Ситуация по-прежнему сложная. Пожар действует на площади 200 га, из них 80 га верховой. В борьбе с огнем задействован 71 человек, 8 единиц техники»,
- сообщил он.
Напомним, в Бурятии возник крупный лесной пожар, который на данный момент угрожает БАМу и поселку Таксимо. В связи с изменением ветра и увеличения площади лесного пожара, вблизи поселка Таксимо возникла угроза перехода лесного пожара на населенный пункт. Предварительная причина – человеческий фактор. В поселке Таксимо решается вопрос о расселении жильцов и оказании помощи пострадавшему населению.
В Бурятии лесной пожар угрожает БАМу и поселку Таксимо
11.06.2023 в 21:59
Фото: тг-канал Алексея Цыденова