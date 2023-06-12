Происшествия 12.06.2023 в 09:02

Глава Бурятии вылетел на пожар в Таксимо

Алексей Цыденов: «Ситуация по-прежнему сложная»
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Глава Бурятии вылетел на пожар в Таксимо

Глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале сообщил, что вылетел в поселок Таксимо с нашими пожарными-десантниками.

«Ситуация по-прежнему сложная. Пожар действует на площади 200 га, из них 80 га верховой. В борьбе с огнем задействован 71 человек, 8 единиц техники»,

 - сообщил он.


В Бурятии лесной пожар угрожает БАМу и поселку Таксимо
11.06.2023 в 21:59
Напомним, в Бурятии возник крупный лесной пожар, который на данный момент угрожает БАМу и поселку Таксимо. В связи с изменением ветра и увеличения площади лесного пожара, вблизи поселка Таксимо возникла угроза перехода лесного пожара на населенный пункт. Предварительная причина – человеческий фактор. В поселке Таксимо решается вопрос о расселении жильцов и оказании помощи пострадавшему населению. 



Фото: тг-канал Алексея Цыденова

Теги
пожар стихия Таксимо

Все новости

Правительство Бурятии о ситуации в Таксимо: «Опасность перехода огня на населенный пункт снята»
12.06.2023 в 15:51
В районе Бурятии пропал 37-летний мужчина в камуфляже
12.06.2023 в 13:38
В Бурятии ищут добровольцев для тушения страшного лесного пожара в Муйском районе
12.06.2023 в 13:16
В районе Бурятии легковушка и микроавтобус попали в ДТП
12.06.2023 в 12:42
В Муйском районе Бурятии от крупного пожара пострадали 17 человек
12.06.2023 в 12:29
В районе Бурятии рядом со школой заметили медведя
12.06.2023 в 10:53
Двух военных из Бурятии вернули из плена
12.06.2023 в 10:34
В Заиграевском районе Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным
12.06.2023 в 09:52
Глава Бурятии вылетел на пожар в Таксимо
12.06.2023 в 09:02
Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей республики с Днем России
12.06.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
Правительство Бурятии о ситуации в Таксимо: «Опасность перехода огня на населенный пункт снята»
В Муйском районе продолжают бороться с лесным пожаром
12.06.2023 в 15:51
В районе Бурятии пропал 37-летний мужчина в камуфляже
Житель исчез накануне,11 июня. Близкие бьют тревогу
12.06.2023 в 13:38
В Бурятии ищут добровольцев для тушения страшного лесного пожара в Муйском районе
Для борьбы с пламенем задействовали уже свыше 125 человек
12.06.2023 в 13:16
В районе Бурятии легковушка и микроавтобус попали в ДТП
52-летняя жительница нарушила ПДД
12.06.2023 в 12:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru