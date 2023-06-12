Происшествия 12.06.2023 в 12:42
В районе Бурятии легковушка и микроавтобус попали в ДТП
52-летняя жительница нарушила ПДД
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня утром, 12 июня, в Кижингинском районе 52-летняя водитель на «Тойота Корона Премио» столкнулась с микроавтобусом.
В результате ДТП пострадавших нет
«Выезжала с АЗС в районе «Лесхоза» села Кижинга, не уступила дорогу рейсовому микроавтобусу, следовавшему по главной дороге улицы Советская»,
- сообщили в группе «Кижинга-инфо 24/7».
Фото: Кижинга-инфо.24/7