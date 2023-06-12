Происшествия 12.06.2023 в 12:42

В районе Бурятии легковушка и микроавтобус попали в ДТП

52-летняя жительница нарушила ПДД
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии легковушка и микроавтобус попали в ДТП

Сегодня утром, 12 июня, в Кижингинском районе 52-летняя водитель на «Тойота Корона Премио» столкнулась с микроавтобусом.

«Выезжала с АЗС в районе «Лесхоза» села Кижинга, не уступила дорогу рейсовому микроавтобусу, следовавшему по главной дороге улицы Советская», 

- сообщили в группе «Кижинга-инфо 24/7».
 В результате ДТП пострадавших нет

 

Фото: Кижинга-инфо.24/7

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