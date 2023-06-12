Происшествия 12.06.2023 в 15:51

Правительство Бурятии о ситуации в Таксимо: «Опасность перехода огня на населенный пункт снята»

В Муйском районе продолжают бороться с лесным пожаром
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Правительство Бурятии о ситуации в Таксимо: «Опасность перехода огня на населенный пункт снята»

Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, ситуация с лесным пожаром в поселке Таксимо Муского района стабилизировалась, опасность перехода огня на населенный пункт снята. Как сообщил Глава Бурятии Алексей Цыденов, проложены минерализованные полосы в ближайшие сутки пожарные продолжат проливку тлеющих участков.

«Сейчас ситуация с пожарами легче. Пошел дождь, конечно, помог. Всю ночь люди стояли, боролись с пожаром, сдерживали его от прихода в населенный пункт и сдержали. Восточную и западную кромку пожара остановили, работает техника. Ведется дополнительная прокладка минерализованных полос. Ночью сделали профилактические отжиги, пустили встречный пал, чтобы не пустить огонь к населенному пункту. Надо сказать спасибо всем, кто всю ночь не спал, это более 100 человек. Сейчас ситуация проще, есть понимание как бороться дальше. Идет проливка, и я думаю, что в ближайшее время собьют, в том числе, и открытый огонь. Но пока расслабляться рано. Все равно тление продолжается, дождь закончился, ветер немного поднимается. И вероятность вновь выхода открытого огня есть. Поэтому все люди на местах, техника на месте, все работают. Привлечены силы Российских железных дорог, ФСК, арендаторов, Бурятзолото, мы собрали своих пожарных из Баргузина. Сейчас подъедут дополнительные силы из Нижнеангарска и Улан-Удэ. В общем консолидировали достаточный человеческий ресурс, с пожаром справимся»,

- рассказал Алексей Цыденов.
Огнеборцы продолжают работу также по дотушиванию складированного леса возле подстанции ФСК.

Кроме того, как отметил Цыденов, к рассмотрению этой ситуации подключат прокуратуру, так как большие объемы складированного леса были без должного обеспечения пожарной безопасности. На месте работают правоохранительные органы.

«Всех призываю быть аккуратными с огнем, лето пришло, температуры высокие и любое неосторожное обращение с огнем – это пожар. Уважаемые земляки, будьте внимательны, берегите себя и лес от огня»,

- подчеркнул Глава Бурятии.
  Напомним, в понедельник, 12 июня Алексей Цыденов вместе в зампредом Правительства Бурятии по вопросам безопасности Петром Мордовским и группой парашютистов-десантников вылетели в Таксимо. На месте Глава Бурятии провел оперативный штаб, посетил места возгорания.




Фото: "Муя-инфо 24/7"

Теги
правительство бурятии муйский район пожар

Все новости

Правительство Бурятии о ситуации в Таксимо: «Опасность перехода огня на населенный пункт снята»
12.06.2023 в 15:51
В районе Бурятии пропал 37-летний мужчина в камуфляже
12.06.2023 в 13:38
В Бурятии ищут добровольцев для тушения страшного лесного пожара в Муйском районе
12.06.2023 в 13:16
В районе Бурятии легковушка и микроавтобус попали в ДТП
12.06.2023 в 12:42
В Муйском районе Бурятии от крупного пожара пострадали 17 человек
12.06.2023 в 12:29
В районе Бурятии рядом со школой заметили медведя
12.06.2023 в 10:53
Двух военных из Бурятии вернули из плена
12.06.2023 в 10:34
В Заиграевском районе Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным
12.06.2023 в 09:52
Глава Бурятии вылетел на пожар в Таксимо
12.06.2023 в 09:02
Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей республики с Днем России
12.06.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
В районе Бурятии пропал 37-летний мужчина в камуфляже
Житель исчез накануне,11 июня. Близкие бьют тревогу
12.06.2023 в 13:38
В Бурятии ищут добровольцев для тушения страшного лесного пожара в Муйском районе
Для борьбы с пламенем задействовали уже свыше 125 человек
12.06.2023 в 13:16
В районе Бурятии легковушка и микроавтобус попали в ДТП
52-летняя жительница нарушила ПДД
12.06.2023 в 12:42
В Муйском районе Бурятии от крупного пожара пострадали 17 человек
Среди них 4 детей
12.06.2023 в 12:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru