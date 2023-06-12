Правительство Бурятии о ситуации в Таксимо: «Опасность перехода огня на населенный пункт снята»

Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, ситуация с лесным пожаром в поселке Таксимо Муского района стабилизировалась, опасность перехода огня на населенный пункт снята. Как сообщил Глава Бурятии Алексей Цыденов, проложены минерализованные полосы в ближайшие сутки пожарные продолжат проливку тлеющих участков.

«Сейчас ситуация с пожарами легче. Пошел дождь, конечно, помог. Всю ночь люди стояли, боролись с пожаром, сдерживали его от прихода в населенный пункт и сдержали. Восточную и западную кромку пожара остановили, работает техника. Ведется дополнительная прокладка минерализованных полос. Ночью сделали профилактические отжиги, пустили встречный пал, чтобы не пустить огонь к населенному пункту. Надо сказать спасибо всем, кто всю ночь не спал, это более 100 человек. Сейчас ситуация проще, есть понимание как бороться дальше. Идет проливка, и я думаю, что в ближайшее время собьют, в том числе, и открытый огонь. Но пока расслабляться рано. Все равно тление продолжается, дождь закончился, ветер немного поднимается. И вероятность вновь выхода открытого огня есть. Поэтому все люди на местах, техника на месте, все работают. Привлечены силы Российских железных дорог, ФСК, арендаторов, Бурятзолото, мы собрали своих пожарных из Баргузина. Сейчас подъедут дополнительные силы из Нижнеангарска и Улан-Удэ. В общем консолидировали достаточный человеческий ресурс, с пожаром справимся», - рассказал Алексей Цыденов.



Огнеборцы продолжают работу также по дотушиванию складированного леса возле подстанции ФСК.

Кроме того, как отметил Цыденов, к рассмотрению этой ситуации подключат прокуратуру, так как большие объемы складированного леса были без должного обеспечения пожарной безопасности. На месте работают правоохранительные органы.

«Всех призываю быть аккуратными с огнем, лето пришло, температуры высокие и любое неосторожное обращение с огнем – это пожар. Уважаемые земляки, будьте внимательны, берегите себя и лес от огня»,

- подчеркнул Глава Бурятии.



Напомним, в понедельник, 12 июня Алексей Цыденов вместе в зампредом Правительства Бурятии по вопросам безопасности Петром Мордовским и группой парашютистов-десантников вылетели в Таксимо. На месте Глава Бурятии провел оперативный штаб, посетил места возгорания.







Фото: "Муя-инфо 24/7"