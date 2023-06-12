В районе Бурятии пропавшего мужчину нашли мертвым

В Мухоршибирском районе завершены поиски жителя 1969 года рождения, проживающего в селе Старый Заган. Он ушел из дома 2 июня, в последний раз его видели 5 июня. К сожалению, пропавшего мужчину обнаружили мертвым.

«Найден без признаков жизни в лесу за Заганом. Устанавливаются обстоятельства случившегося»,

- сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7» со ссылкой на ОМВД района.



Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7