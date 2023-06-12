Происшествия 12.06.2023 в 16:42

В районе Бурятии пропавшего мужчину нашли мертвым

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии пропавшего мужчину нашли мертвым

В Мухоршибирском районе завершены поиски жителя 1969 года рождения, проживающего в селе Старый Заган. Он ушел из дома 2 июня, в последний раз его видели 5 июня. К сожалению, пропавшего мужчину обнаружили мертвым.

«Найден без признаков жизни в лесу за Заганом. Устанавливаются обстоятельства случившегося»,

- сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7» со ссылкой на ОМВД района.

Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7

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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

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