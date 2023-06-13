Происшествия 13.06.2023 в 18:11

В Улан-Удэ пьяный угонщик спрятался от полиции в кустах

Злоумышленник после гулянки не смог уехать домой и решил угнать машину
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный угонщик спрятался от полиции в кустах
Ранним утром 9 июня на улице Современной в Улан-Удэ водитель отечественной автомашины не подчинился требованиям инспекторов ДПС об остановке и продолжил движение. Полицейские организовали погоню.

«Нарушая ПДД и создавая аварийные ситуации, злоумышленник пытался скрыться от стражей правопорядка. Оставив автомобиль около протоки в районе острова Богородский, вместе с приятелем-пассажиром он бросился в бегство через брод. Сотрудники ГИБДД нашли молодых людей, которые прятались в кустах, и задержали их», - рассказали в МВД Бурятии.

Выяснилось, что 27-летний улан-удэнец угнал машину в 112 микрорайоне, где у товарища распивал спиртное. Результат его освидетельствования составил 0,90 мг/л.

Парень пояснил, что после ночного гуляния не мог уехать на такси, а потому решил покататься на чужой автомашине, припаркованной рядом с многоквартирным домом. Транспорт привлек его отсутствием охранной сигнализации.  

Взломав замок двери, а затем замок зажигания, злоумышленник соединил провода и завел автомобиль. На ночные катания парень пригласил друга.

«Задержанный ранее был неоднократно судим, в том числе за угон и дважды – за вождение в нетрезвом виде, и отбывал наказание в местах лишения свободы. В целом это пятый случай, когда улан-удэнец сел пьяным за руль», - отметили в МВД.

Сейчас в отношении парня возбуждены уголовные дела за угон и повторное управление автомашиной в состоянии опьянения. Также злоумышленник привлечен к административной ответственности за невыполнение требования об остановке и за управление автомобилем водителем, лишенным такого права.



Фото и видео: МВД Бурятии
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