Происшествия 14.06.2023 в 10:54
В Улан-Удэ прокуратура помогает пенсионеру вернуть похищенные мошенниками деньги
Есть шанс, что пожилой человек получит хотя бы часть украденных у него средств
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению пенсионера из Улан-Удэ, пострадавшего от действий телефонных мошенников. Аферист, выдавая себя за финансового аналитика банка, под предлогом покупки акций похитил у мужчины более миллиона рублей.
«Органом предварительного следствия в рамках возбужденного уголовного дела установлен житель Красноярского края, на банковский счет которого поступила часть похищенных средств в сумме 125 тыс. рублей. Для защиты прав пожилого человека прокурор обратился в суд с иском о взыскании с участника преступных действий сумм неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами в размере 136 тыс. рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.
Как уточнили в надзорном ведомстве, суд первой инстанции иск удовлетворил, но решение еще не вступило в законную силу. Также по инициативе прокурора суд наложил арест на находящиеся в банках средства ответчика.
Фото: «Номер один»
«Органом предварительного следствия в рамках возбужденного уголовного дела установлен житель Красноярского края, на банковский счет которого поступила часть похищенных средств в сумме 125 тыс. рублей. Для защиты прав пожилого человека прокурор обратился в суд с иском о взыскании с участника преступных действий сумм неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами в размере 136 тыс. рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.
Как уточнили в надзорном ведомстве, суд первой инстанции иск удовлетворил, но решение еще не вступило в законную силу. Также по инициативе прокурора суд наложил арест на находящиеся в банках средства ответчика.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество прокуратура