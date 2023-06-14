Происшествия 14.06.2023 в 10:54

В Улан-Удэ прокуратура помогает пенсионеру вернуть похищенные мошенниками деньги

Есть шанс, что пожилой человек получит хотя бы часть украденных у него средств
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ прокуратура помогает пенсионеру вернуть похищенные мошенниками деньги
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению пенсионера из Улан-Удэ, пострадавшего от действий телефонных мошенников. Аферист, выдавая себя за финансового аналитика банка, под предлогом покупки акций похитил у мужчины более миллиона рублей.

«Органом предварительного следствия в рамках возбужденного уголовного дела установлен житель Красноярского края, на банковский счет которого поступила часть похищенных средств в сумме 125 тыс. рублей. Для защиты прав пожилого человека прокурор обратился в суд с иском о взыскании с участника преступных действий сумм неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами в размере 136 тыс. рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.

Как уточнили в надзорном ведомстве, суд первой инстанции иск удовлетворил, но решение еще не вступило в законную силу. Также по инициативе прокурора суд наложил арест на находящиеся в банках средства ответчика.

Фото: «Номер один»
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мошенничество прокуратура

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