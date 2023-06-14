Происшествия 14.06.2023 в 12:15
В Улан-Удэ буйный горожанин оказался сначала в больнице, а затем в полиции
Во время оказания помощи мужчина ударил водителя скорой
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ росгвардейцы выезжали на вызов, полученный от врачей скорой помощи. Как рассказали в ведомстве, скорая приехала на вызов к пьяному мужчине, который в ходе скандала разбил рукой оконное стекло и порезался. Оказав первую помощь, медики повезли пострадавшего в больницу.
В пути на проспекте Строителей пострадавший стал отказываться от госпитализации. Мужчина решил выйти из автомобиля и попытался на ходу открыть дверь. После остановки он выпрыгнул из машины, получив во время падения ушибы и царапины.
Водитель и фельдшер скорой вновь стали оказывать нетрезвому пациенту помощь. В это время мужчина ударил головой водителя и рассек ему бровь. Медики нажали «тревожную кнопку» и вызвали наряд Росгвардии.
«На момент прибытия росгвардейцев гражданин уснул в карете скорой помощи. В больнице пациента осмотрели и оказали ему медицинскую помощь. Пострадавший от госпитализации отказался и был доставлен в отдел полиции. В отношении 51-летнего горожанина возбуждено административное производство по факту нанесения побоев», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
В пути на проспекте Строителей пострадавший стал отказываться от госпитализации. Мужчина решил выйти из автомобиля и попытался на ходу открыть дверь. После остановки он выпрыгнул из машины, получив во время падения ушибы и царапины.
Водитель и фельдшер скорой вновь стали оказывать нетрезвому пациенту помощь. В это время мужчина ударил головой водителя и рассек ему бровь. Медики нажали «тревожную кнопку» и вызвали наряд Росгвардии.
«На момент прибытия росгвардейцев гражданин уснул в карете скорой помощи. В больнице пациента осмотрели и оказали ему медицинскую помощь. Пострадавший от госпитализации отказался и был доставлен в отдел полиции. В отношении 51-летнего горожанина возбуждено административное производство по факту нанесения побоев», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегискорая помощь нападение