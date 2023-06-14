Происшествия 14.06.2023 в 14:24

Крупный лесной пожар в Муйском районе Бурятии локализован

С огнем борются более 150 человек
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Текст: Константин Воронов
Крупный лесной пожар в Муйском районе Бурятии локализован
В Бурятии локализован крупный лесной пожар, вспыхнувший 11 июня неподалеку от поселка Таксимо.

«Пожар закольцевали, активного горения нет, есть отдельные точки. Для тушения использовали вертолет, но вода быстро испаряется, и возгорания опять появляются. Поэтому на данный момент будем прокладывать минполосы и делать отжиги, будет задымленность. Просим местное население не беспокоится, идут работы по ликвидации пожара», - сообщил первый замруководителя РАЛХа Дмитрий Баклашкин.

Как передает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7» пройденная огнем площадь лесного пожара составляет 734 гектара, из них 372 га - верховой пожар. С огнем сейчас борются 157 человек и 24 единицы техники.

Фото: «Муя-инфо.24/7»
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с 14 по 20 июня

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