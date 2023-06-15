Происшествия 15.06.2023 в 16:03

Мошенники уговорами и угрозами «развели» жительницу Бурятии на миллионы

Аферисты буквально загипнотизировали жертву, заставив ее выполнить все указания
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Текст: Константин Воронов
Мошенники уговорами и угрозами «развели» жительницу Бурятии на миллионы
В Бурятии 40-летняя жительница поселка Нижнеангарск стала жертвой мошенников. Как рассказали в МВД, женщине позвонил лже-работник банка и сообщил о попытке оформления неизвестными на её имя кредита на сумму 1,9 миллиона рублей. Чтобы предотвратить противоправные действия, он порекомендовал установить на телефон приложение, оказавшееся сервисом удаленного доступа.

Когда женщина стала выказывать недоверие, интернет-преступник, имея доступ к гаджету, сообщил её личные данные, места работы и жительства. Он настолько ввёл гражданку в заблуждение, что та по его указке проехала в Северобайкальск, где обналичила оформленный злоумышленником займ. Затем, купив на заемные деньги смартфон с функцией поддержки бесконтактной оплаты, с его помощью через банкомат перевела средства на указанный счет.

На следующий день аналогичным образом женщина распорядилась другим кредитом – уже на 1,4 миллиона рублей. При этом потерпевшая пыталась возразить псевдо-сотрудникам банка и отказать в выполнении их требований. Однако с ней тут же связались лже-правоохранители, которые пригрозили уголовным преследованием за «отказ от содействия в поимке мошенников» и возможное разглашение информации.

Как отметили в МВД, аферисты даже в течение двух дней оплачивали проезд женщины на такси до банкомата и обратно. А после хищения денег несколько часов держали с ней связь, убеждая, что оба взятых ею кредита погашены. Сумма причиненного в результате мошенничества ущерба с учетом страхового взноса составила более четырех миллионов рублей.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Проводятся мероприятия по установлению и розыску фигурантов», - сообщили в МВД Бурятии.  

Сотрудники полиции предупреждают о недопустимости установки различных приложений по требованию лиц, которые, представляясь в телефонном разговоре сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщают о мошеннических действиях со счетами и картами граждан. Аферисты требуют установить программы, якобы, для защиты электронных денежных средств. На самом же деле они необходимы для управления мобильным устройством в удаленном режиме с целью хищения денег.

Фото: pixabay.com
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