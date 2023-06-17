Происшествия 17.06.2023 в 13:22

В Улан-Удэ воспламенившийся склад тушили 22 пожарных

Причина – короткое замыкание
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ воспламенившийся склад тушили 22 пожарных

Днем, 16 июня поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Тепличный города Улан-Удэ. Горел склад.

 На момент прибытия огнеборцев складское помещение, хозяйственные постройки и забор были охвачены пламенем. По вине огня сгорели складское помещение на площади 36 кв. м. и забор на площади 30 п.м. Огнём повреждена хозяйственная постройка на площади 70 кв. м. 

«Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание. На тушение пожара было задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц техники»,

 - сообщили в МЧС Бурятии.



Фото: МЧС Бурятии

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