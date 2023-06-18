В Кяхтинском районе при ДТП погибла женщина

Вчера, 17 июня, 34-летняя водитель автомобиля "Тойота Алион", следовала со стороны поселка Курорт Киран в направлении Кяхты. Она не справилась с управлением и выехала на обочину, после чего машина опрокинулась. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.- Находившиеся в салоне иномарки 36-летняя гражданка и её 7-летний сын получили ушибы. После оказания медпомощи они были отпущены домой. 4-летний ребёнок пассажирки не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.