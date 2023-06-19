В Бурятии воскресенье стало «черным» днем для водителей

В минувшее воскресенье в Бурятии произошло сразу несколько ДТП, в которых погибли или пострадали люди.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в ночь на 18 июня на ул. Ленина в селе Ульдурга перевернулся автомобиль «Тойота Калдина». 55-летний водитель машины получил травмы и попал в больницу.Утром на ул. Иркутская в Улан-Удэ 30-летний водитель «Тойота Премио» вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии пострадала 87-летняя пассажирка иномарки, её госпитализировали.Днем 28-летний водитель «Тойоты Чайзер», не имеющий прав, не справился с управлением и перевернулся на 53-м км трассы Заиграево – Кижинга – Хоринск. Травмы получила 29-летняя пассажирка авто.Вечером на ул. Ленина в поселке Заиграево 28-летний водитель автомобиля «Ниссан Марч» врезался в электроопору. От полученных травм мужчина скончался на месте.Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»