В Бурятии мужчина упал с моста и утонул

Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о происшествии в поселке Баргузин. Очевидцы рассказали, что мужчина упал с моста в реку, и его унесло течением.«На место выехали спасатели, инспекторы ГИМС, представители администрации сельского поселения и сотрудники полиции. Около 12 часов дня тело утонувшего мужчины найдено спасателями. Ведутся следственные мероприятия», - сообщили в МЧС.Как уточняют в вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7», личность погибшего мужчины пока не установлена.Фото: «Номер один»