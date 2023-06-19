Происшествия 19.06.2023 в 12:55
В Бурятии мужчина упал с моста и утонул
Его тело уже нашли, но пока не опознали
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о происшествии в поселке Баргузин. Очевидцы рассказали, что мужчина упал с моста в реку, и его унесло течением.
«На место выехали спасатели, инспекторы ГИМС, представители администрации сельского поселения и сотрудники полиции. Около 12 часов дня тело утонувшего мужчины найдено спасателями. Ведутся следственные мероприятия», - сообщили в МЧС.
Как уточняют в вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7», личность погибшего мужчины пока не установлена.
Фото: «Номер один»
«На место выехали спасатели, инспекторы ГИМС, представители администрации сельского поселения и сотрудники полиции. Около 12 часов дня тело утонувшего мужчины найдено спасателями. Ведутся следственные мероприятия», - сообщили в МЧС.
Как уточняют в вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7», личность погибшего мужчины пока не установлена.
Фото: «Номер один»
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