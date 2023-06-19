В лесах Бурятии пропали четыре человека

Так 20 мая в Загустайском лесничестве Селенгинского района потерялся 53-летний мужчина, который ушел с территории лесоделяны. В ходе его поиска спасатели обследовали свыше 100 кв. км лесного массива, но безрезультатно.







По состоянию на сегодняшний день в Бурятии не найдены четыре человека, пропавшие в различное время в лесах, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Они потерялись в Тункинском, Прибайкальском, Закаменском и Селенгинском районах.1 июня в районе местности Дарки Тункинского района при сборе дикоросов потерялась женщина. В ходе её поиска спасателями обследовано свыше 130 кв. км леса. Женщина до сих пор не найдена.14 июня в местности Карымск Прибайкальского района потерялся 53-летний мужчина, который ушел с лесоделяны в 8 км от села и не вернулся. Его поиски также пока не дали результатов.16 июня в районе местности Дутулур Закаменского района потерялся 59-летний мужчина, он до сих пор не вышел на связь. За минувшие выходные спасатели в его поисках обошли 25 кв. км леса, однако следов сельчанина они не обнаружили.«Поиски потерявшихся продолжаются», - заверили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»