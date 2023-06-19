Происшествия 19.06.2023 в 17:44

В лесах Бурятии пропали четыре человека

Один из них исчез еще 20 мая
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Текст: Константин Воронов
В лесах Бурятии пропали четыре человека
По состоянию на сегодняшний день в Бурятии не найдены четыре человека, пропавшие в различное время в лесах, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Они потерялись в Тункинском, Прибайкальском, Закаменском и Селенгинском районах.

Так 20 мая в Загустайском лесничестве Селенгинского района потерялся 53-летний мужчина, который ушел с территории лесоделяны. В ходе его поиска спасатели обследовали свыше 100 кв. км лесного массива, но безрезультатно.

1 июня в районе местности Дарки Тункинского района при сборе дикоросов потерялась женщина. В ходе её поиска спасателями обследовано свыше 130 кв. км леса. Женщина до сих пор не найдена.

14 июня в местности Карымск Прибайкальского района потерялся 53-летний мужчина, который ушел с лесоделяны в 8 км от села и не вернулся. Его поиски также пока не дали результатов.

16 июня в районе местности Дутулур Закаменского района потерялся 59-летний мужчина, он до сих пор не вышел на связь. За минувшие выходные спасатели в его поисках обошли 25 кв. км леса, однако следов сельчанина они не обнаружили.

«Поиски потерявшихся продолжаются», - заверили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «Номер один»
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