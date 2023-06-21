В Бурятии утонул воспитанник центра социальной помощи детям

Как отметили спасатели, в месте, где плавали дети, и по пути следования к реке установлены знаки, предупреждающие об опасности и запрещающие купание.





Происшествием уже занялся Следственный комитет Бурятии. Как сообщили в ведомстве, утонувший подросток был воспитанником местного центра социальной помощи семье и детям.



«20 июня из-за жаркой погоды воспитатель центра на машине привезла группу своих воспитанников для купания к реке Джиде возле села Оер на необорудованный пляж. Несмотря на то, что обстановка для детей на реке была опасной из-за высокой воды и сильного течения, воспитатель позволила им зайти в воду. Во время купания один из подростков, который плохо плавал, нырнул и длительное время оставался под водой, после чего всплыл примерно на середине реки, и его неподвижное тело унесло течением», - рассказали в Следственном комитете.







В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Тело подростка ищут с привлечением водолазов и специальной техники.



