Происшествия 21.06.2023 в 11:19

В Бурятии утонул воспитанник центра социальной помощи детям

Расследованием происшествия уже занялся Следственный комитет
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии утонул воспитанник центра социальной помощи детям
Вечером 20 июня в МЧС Бурятии поступила информация о том, что на реке Джида в районе поселка Оёр утонул 15-летний подросток.

«На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Сегодня в 6 утра начались полномасштабные мероприятия по обследованию реки», - рассказали в МЧС.

Как отметили спасатели, в месте, где плавали дети, и по пути следования к реке установлены знаки, предупреждающие об опасности и запрещающие купание.

Происшествием уже занялся Следственный комитет Бурятии. Как сообщили в ведомстве, утонувший подросток был воспитанником местного центра социальной помощи семье и детям.

«20 июня из-за жаркой погоды воспитатель центра на машине привезла группу своих воспитанников для купания к реке Джиде возле села Оер на необорудованный пляж. Несмотря на то, что обстановка для детей на реке была опасной из-за высокой воды и сильного течения, воспитатель позволила им зайти в воду. Во время купания один из подростков, который плохо плавал, нырнул и длительное время оставался под водой, после чего всплыл примерно на середине реки, и его неподвижное тело унесло течением», - рассказали в Следственном комитете.


В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Тело подростка ищут с привлечением водолазов и специальной техники.

С начала лета это уже третий случай, когда на водоемах Бурятии гибнут дети. Напомним, 8 июня на Селенге в районе села Нижний Саянтуй утонул подросток. 14 июня возле села  Итанца маленький ребенок упал с моста в реку и утонул.

Фото: МЧС Бурятии, Следственный комитет Бурятии
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