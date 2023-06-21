В Бурятии для спасения туристки направили вертолет

В Бурятии спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда на вертолете направляются на Шумак для эвакуации 36-летней женщины. Вчера вечером она, путешествуя в составе зарегистрированной группы в горах Восточного Саяна, упала с высоты и травмировала ногу.«Сегодня из Иркутска вылетел борт Ми-8 МЧС России. Привлечены спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО. Им предстоит на месте оказать первую помощь и транспортировать женщину из труднодоступной местности», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии