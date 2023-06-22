В Улан-Удэ возбудили дело за махинации с землей на Верхней Берёзовке

Прокуратура Бурятии выиграла иск за земельный участок на Верхней Березовке в Улан-Удэ площадью 4 гектара. Как сообщили в надзорном ведомстве, землю в престижном районе коммерческая организация получила с нарушением законодательства.«Установлено, что в 2019 году коммерческая компания предоставила в министерство имущественных и земельных отношений республики недостоверные сведения о правах на земельный участок площадью 4 гектара. На их основании землю предоставили в собственность данному юридическому лицу. В последующем участок был разделен на несколько частей и передан иным лицам по договорам купли-продажи», - рассказали в прокуратуре.В интересах республики прокурор подал иск о признании недействительными сделок, совершенных с земельным участком и его частями, и возврате земель в госсобственность.Требования прокуратуры признал правомерными сначала Железнодорожный райсуд, а затем и Верховный суд Бурятии. Законность их решений подтвердил и суд кассационной инстанции.Как уточнили в прокуратуре, в отношении руководителя незаконно получившей землю компании расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).Фото: «Номер один»