Происшествия 22.06.2023 в 09:38

В Улан-Удэ возбудили дело за махинации с землей на Верхней Берёзовке

Участок площадью 4 гектара незаконно достался частной компании
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ возбудили дело за махинации с землей на Верхней Берёзовке
Прокуратура Бурятии выиграла иск за земельный участок на Верхней Березовке в Улан-Удэ площадью 4 гектара. Как сообщили в надзорном ведомстве, землю в престижном районе коммерческая организация получила с нарушением законодательства.

«Установлено, что в 2019 году коммерческая компания предоставила в министерство имущественных и земельных отношений республики недостоверные сведения о правах на земельный участок площадью 4 гектара. На их основании землю предоставили в собственность данному юридическому лицу. В последующем участок был разделен на несколько частей и передан иным лицам по договорам купли-продажи», - рассказали в прокуратуре.

В интересах республики прокурор подал иск о признании недействительными сделок, совершенных с земельным участком и его частями, и возврате земель в госсобственность.

Требования прокуратуры признал правомерными сначала Железнодорожный райсуд, а затем и Верховный суд Бурятии. Законность их решений подтвердил и суд кассационной инстанции.

Как уточнили в прокуратуре, в отношении руководителя незаконно получившей землю компании расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Фото: «Номер один»
Теги
земля мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ возбудили дело за махинации с землей на Верхней Берёзовке
22.06.2023 в 09:38
Дата начислений детских пособий
22.06.2023 в 09:00
В Бурятии коллектив почтового отделения увольняется в полном составе
22.06.2023 в 06:00
В Улан-Удэ задержали водителя, который сбил людей на остановке и сбежал
21.06.2023 в 22:04
В Улан-Удэ на Мемориале Победы зажгут «Свечу памяти»
21.06.2023 в 17:40
Магаданский уголовник избил и ограбил жителя Улан-Удэ
21.06.2023 в 17:25
В Улан-Удэ вспыхнул лесной пожар вблизи пригородного СНТ «Зенит»
21.06.2023 в 16:52
В Улан-Удэ завершено уголовное дело «курьера» мошенников
21.06.2023 в 15:59
В Бурятии для спасения туристки направили вертолет
21.06.2023 в 15:57
В Бурятии раскрыли детали поисков девушки, прожившей в лесу 18 дней
21.06.2023 в 15:40
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
В Улан-Удэ задержали водителя, который сбил людей на остановке и сбежал
В результате наезда два человека оказались в больнице
21.06.2023 в 22:04
Магаданский уголовник избил и ограбил жителя Улан-Удэ
Происшествие случилось ночью возле остановки «Виадук»
21.06.2023 в 17:25
В Улан-Удэ вспыхнул лесной пожар вблизи пригородного СНТ «Зенит»
Угрозы домам пока нет, тушение осложняет порывистый ветер
21.06.2023 в 16:52
В Улан-Удэ завершено уголовное дело «курьера» мошенников
Молодой человек забирал у пожилых граждан деньги, чтобы выручить родственников, якобы совершивших ДТП
21.06.2023 в 15:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru