Происшествия 22.06.2023 в 10:40
В Бурятии спасатели 3,5 часа спускали с горы к вертолету пострадавшую туристку
Женщину доставили в Иркутск и передали врачам
Текст: Константин Воронов
В Бурятии завершена операция по спасению 36-летней женщины, которая в ходе восхождения в горах Окинского района упала с высоты и повредила ногу. Для её эвакуации вчера был направлен вертолет МИ-8 МЧС России.
«Из-за сложности рельефа вертолет не смог приземлиться близко к месту происшествия. Спасателям пришлось 1,5 часа пешком подниматься до туристки. Первую помощь пострадавшей оказали незамедлительно и на специальных носилках перенесли к вертолету. Обратный путь занял 3,5 часа», - рассказали в МЧС.
Спасатели транспортировали пострадавшую женщину в Иркутск и передали врачам.
Фото: МЧС Бурятии
«Из-за сложности рельефа вертолет не смог приземлиться близко к месту происшествия. Спасателям пришлось 1,5 часа пешком подниматься до туристки. Первую помощь пострадавшей оказали незамедлительно и на специальных носилках перенесли к вертолету. Обратный путь занял 3,5 часа», - рассказали в МЧС.
Спасатели транспортировали пострадавшую женщину в Иркутск и передали врачам.
Фото: МЧС Бурятии
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