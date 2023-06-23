Происшествия 23.06.2023 в 11:02

В Улан-Удэ горожане вступили в схватку с собаколовами

Нешуточные страсти разгорелись на улице Нежности
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ горожане вступили в схватку с собаколовами
Сегодня на ул. Нежности в Улан-Удэ специалисты службы отлова заметили крупную собаку, которая находилась на самовыгуле. Животное поймали с помощью сетки, однако в это время из ограды вышел хозяин собаки, который напал на бригаду с угрозами. Затем он разрезал сетку и выпустил собаку.

– Отобрали собаку, повредив имущество, также нанеся сотрудникам телесные повреждения. Данные факты будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, которые своими действиями ставят под угрозу обеспечение безопасности граждан и их детей, – прокомментировал ситуацию консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Сейчас на место происшествия выехали сотрудники Управления административного контроля и полиции. Они будут выяснять все обстоятельства инцидента.

Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ
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