Происшествия 23.06.2023 в 12:59

В Улан-Удэ нелегал пытался подкупить полицейских мелкой суммой

Теперь ему грозит «уголовка»
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ нелегал пытался подкупить полицейских мелкой суммой

На привокзальной площади республиканского центра правоохранители остановили 33-летнего иностранца. Выяснилось, что у него закончился срок законного пребывания на территории России. Как сообщают в Улан-Удэнском ЛО МВД России на транспорте, когда полиция составляла протокол, мужчина захотел избежать наказания. Он предложил уполномоченным 1800 рублей. Увы, вдобавок к административному наказанию ему теперь грозит уголовная ответственность за мелкое взяточничество.

Второй подобный случай произошел в поезде «Владивосток - Москва». Сотрудники патрульно-постовой службы Нижнеудинского ЛОП остановили пассажира, следовавшего до Новосибирска. При тех же обстоятельствах он хотел «купить» полицию 1000 рублями. Отметим, за мелкое взяточничество грозит до 1 года лишения свободы.


Фото: Номер один

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