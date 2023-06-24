За неделю мошенники отняли у жителей Бурятии 15 млн рублей

В Бурятии за неделю жертвами интернет-преступников стали 65 человек. В общей сложности они отдали мошенникам 15 млн рублей, сообщили в республиканской прокуратуре.Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 2,8 млн рублей. Её лишились жительница Улан-Удэ.Как рассказали в прокуратуре, женщине на телефон поступил звонок от неустановленного лица, представившегося сотрудником Центробанка. Неизвестный сообщил о том, что мошенники пытаются похитить ее средства и для предотвращения этого горожанке необходимо перевести деньги на безопасный счет. Потерпевшая, находясь в отделении банка, перевела на счет мошенников 2,8 млн рублей.Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 1093 жителя Бурятии. Причиненный им ущерб составил 283 млн рублей.Фото: «Номер один»