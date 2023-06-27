Пожарные Бурятии потушили горящий дом

Сообщение о возгорании дома в селе Усть-Орот Кижингинского района поступило на пульт пожарной охраны ночью 27 июня. К месту вызова выехала добровольная пожарная команда и боевой расчет пожарной части.На момент возгорания жильцы находились внутри дома. Они обнаружили пожар и эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.«Первыми на место прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Нижнекодунский сомон». К этому моменту горела крыша дома и веранда. Добровольцы не допустили распространения огня до прибытия отряда ГПС. На ликвидацию возгорания пожарным понадобилось около часа», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара полностью сгорели крыша дома и веранда на общей площади 70 кв.м. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС