В Бурятии полиция раскрыла кражу полуторалетней давности

В Бурятии оперативники Курумканского райотдела полиции раскрыли кражу телефона, совершенную около полутора лет назад в больнице.Как рассказали в МВД, злоумышленником оказался 33-летний житель села Курумкан. Придя в больницу за получением лекарств по рецепту, он и похитил забытый санитаркой гаджет. Направившись сопроводить больного, женщина оставила мобильное устройство на застекленной перегородке. Ущерб составил около 14 тысяч рублей.«Длительное время, несмотря на проделанную работу, преступление оставалось не раскрытым, пока новая хозяйка не воспользовалась проданным ей около полутора лет назад телефоном из-за поломки своего. Организовав ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска вышли на след похитителя», - сообщили в полиции.Как отметили в МВД, это не первое преступление, совершенное задержанным мужчиной. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.Фото: «Номер один»