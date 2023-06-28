Происшествия 28.06.2023 в 11:48
Пропавший житель Улан-Удэ найден мертвым в лесу
Причина смерти мужчины сейчас устанавливается
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ завершен розыск 58-летнего мужчины, который утром 10 мая ушел из дома и не вернулся.
«Вечером 27 июня тело мужчины обнаружено в лесном массиве недалеко от Орешково. Предварительно, без признаков насильственной смерти», - сообщили в МВД Бурятии.
«Вечером 27 июня тело мужчины обнаружено в лесном массиве недалеко от Орешково. Предварительно, без признаков насильственной смерти», - сообщили в МВД Бурятии.
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