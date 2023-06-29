Происшествия 29.06.2023 в 09:59

Бизнесмен из Улан-Удэ кинул коллег из Китая

Предприниматель получил 110 тысяч долларов за уголь, который так и не поставил
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Текст: Константин Воронов
Бизнесмен из Улан-Удэ кинул коллег из Китая
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2019 году обвиняемый, являясь фактическим руководителем коммерческой фирмы, заключил договор о поставке угля с Маньчжурской торгово-экономической компанией, заведомо не планируя исполнять его условия. Под воздействием обмана партнеры из Китая перечислили ему 110 тысяч долларов США, что на дату перевода составляло 7,1 млн рублей. Для легализации похищенных денег бизнесмен перевел их на подконтрольные счета с указанием ложного основания перечисления.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Советский райсуд Улан-Удэ.

Фото: pixabay.com
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мошенничество

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