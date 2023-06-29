Житель Улан-Удэ подложил соседям труп

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, 8 марта обвиняемый в своей квартире в одном из домов на улице Ключевской распивал спиртное с двумя знакомыми. Вечером он поссорился с одни из них, после чего взял кухонный нож и нанес несколько ударов противнику в грудь, голову и по другим частям тела. От ран потерпевший скончался на месте.Оставшийся собутыльник испугался и убежал. Следующим вечером обвиняемый перетащил тело убитого в подъезд и оставил у соседней квартиры, где его позже обнаружили жильцы. Злоумышленника задержали у себя в квартире, куда вели следы волочения.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»