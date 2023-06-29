Происшествия 29.06.2023 в 15:23
В Бурятии туристы потерялись по пути на «Пик любви»
Спасатели эвакуировали людей со скалистой местности
Текст: Евгения Гармаева
Вчера вечером, 28 июня, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в горах Тункинского района заблудились 4 человека. Они двигались по старому маршруту на вершину «Пик любви», но сбились с дороги.
Туристы держались на мобильной связи со спасателями.
К счастью, пострадавших нет.
«Рано утром 29 июня спасатели БРПСС прибыли на место, с помощью страховки, по сложной скалистой местности эвакуировали туристов в село Аршан»,
- сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС