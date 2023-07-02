В Железнодорожном районе Улан-Удэ потушили пожар

На станции Мостовой произошло загорание дачного дома. На место были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и добровольная пожарная команда станции. В общей сложности - 16 человек и 5 единиц техники.

На месте огнеборцы увидели полыхающий дом и остальные постройки на участке. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания и ликвидировать горящие 44 кв.м.

Стоит отметить, что за минувшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 15 пожаров. Все они произошли из-за неосторожного обращения с огнём. Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Бурятия просят жителей республики соблюдать меры пожарной безопасности.