В Бурятии женщина из-за беспомощного состояния четыре дня не выходила на связь

Этой ночью спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы помогли женщине. Им поступило сообщение о том, что в одной из квартир города Гусиноозерск, 56-летняя гражданка нуждается в медицинской помощи. Как сообщила её дочь - мать 4 дня не выходила на связь в запертой квартире.

На месте спасатели, в присутствии родственников и сотрудников полиции, с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли запертую дверь. Женщина находилась в одной из комнат и была в беспомощном состоянии.

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обеспечили доступ работникам скорой помощи и помогли врачам транспортировать женщину в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации. В данный момент её госпитализировали в центральную районную больницу.



Спасатели БРПСС призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности людям.





Фото: Номер один