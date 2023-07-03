В Улан-Удэ безработный арендатор «обчистил» съемную квартиру после выселения

6 июня в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 45-летнего горожанина. Он сообщил, что в его квартире, которую он сдавал в аренду, не хватает телевизора и микроволновой печи. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили причастность к произошедшему 21-летнего арендатора – главы семьи. Выяснилось, что у супружеской пары с ребенком закончились деньги, после чего они уже не смогли оплачивать аренду и съехали к родственникам. Однако возвращать ключи от жилья не поторопились.

«Неработающий подозреваемый решил поправить своё финансовое положение продажей чужих вещей. Телевизор и микроволновую печь из съемного жилья он поочередно сбыл, а вырученные деньги потратил на выпивку»,

- отметили в сообщении.



Ранее к уголовной ответственности улан-удэнец не привлекался. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.







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