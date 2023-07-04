Происшествия 04.07.2023 в 10:47

В Улан-Удэ разоблачили банду мошенниц

Четыре женщины два года набрали кредитов по чужим документам
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ разоблачили банду мошенниц

В Октябрьском районном суде вынесли приговор четырем жительницам. Их признали виновными в совершении 14 преступлений, которые они группой лиц совершили по мошеннической схеме, а также 6 покушениях на преступления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что с декабря 2018 года по август 2020 года женщины подыскивали граждан, с которыми договаривались за определенную плату использовать их паспортные данные. Затем виновные оформляли от имени подставных лиц фиктивные документы о платежеспособности и трудоустройстве и представляли в кредитные и торговые организации для получения займов, приобретения товара в кредит. Полученные в результате незаконной деятельности денежные средства и имущество на общую сумму 6 млн. рублей они распределили между собой.

Суд назначил организатору мошеннической схемы наказание в виде 6 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Остальным осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 года 6 месяцев до 5 лет назначено условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.


Фото: Номер один

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