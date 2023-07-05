Житель Бурятии лишился авто из-за пьяной езды

В Бичурском районе вынесли приговор 33-летнему мужчине.

Житель села Старые Ключи был пойман за рулем в нетрезвом виде. Его привлекли к административной ответственности. Должных выводов он не сделал и в марте 2023 года вновь, будучи пьяным, сел за руль. Полиция остановила нарушителя на «ВАЗ-2106» по дороге домой.

Бичурский районный суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Суд принял решение о конфискации автомобиля марки «ВАЗ-2106», на котором совершено преступление. Приговор вступил в законную силу.







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