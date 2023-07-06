В районе Бурятии накрыли наркопритон

В Тарбагатайском районе, селе Нижний Саянтуй 40-летний житель организовал локальный наркопритон. Установлено, что с февраля по июнь мужчина предоставлял нежилой дом в своем дворе для употребления наркотиков своим приятелям – односельчанину и улан-удэнцам. Причем вдобавок, все вместе они изготавливали и употребляли гашишное масло, а также ацетилированный опий.







Полицейские задержали владельца жилища и троих его приятелей-наркоманов от 31 года до 48 лет. Одному из них хозяин дома сбывал дикорастущую коноплю. Наркосодержащее растение-паданку он сорвал у себя в ограде. Вес марихуаны составил 200 граммов.

В момент задержания 40-летнего сельчанина и его 41-летнего приятеля в постройке обнаружили посуду для изготовления наркотиков. Там были пустые бутылки из-под растворителя и аммиака, использованные шприцы, а также сушившаяся на полу дикорастущая конопля весом более 3 кг.







Всех участников за употребление наркотиков привлекли к административной ответственности, одного – к уголовной ответственности за приобретение наркотиков. Суровее дело обстоит с организатором этих беспорядков. Хозяину жилища грозят разбирательства по целому ряду уголовных дел: за организацию наркопритона, за сбыт, за сбор дикой конопли и т.д.







Отметим, ранее участники противоправной деятельности уже привлекались к уголовной ответственности, причем трое из них – за наркопреступления.





Фото: МВД Бурятии