В Улан-Удэ уличный музыкант обокрал горожанина, который дал ему денег

Утром 26 июня в отдел полиции по Октябрьскому району поступило заявление о краже от 57-летнего мужчины. Он рассказал, что вечером возвращался домой от родственницы после застолья.

Около трамвайной остановки «Богатырский мост» гражданин планировал пересесть на другой автобус, но в подземном переходе встретил гитариста.

«Дав ему деньги, он попросил сыграть одну из композиций, а затем по предложению музыканта вместе с ним направился в магазин за спиртным. В гаражном кооперативе мужчины распили две бутылки крепкого алкоголя. От выпитого потерпевший уснул. Уже позже, покинув место происшествия и придя в себя, он обнаружил отсутствие у него сотового телефона. Ущерб составил около 9 тысяч рублей»,

- рассказали в МВД Бурятии.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Вскоре они установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и наркопреступление 33-летний горожанин. Он признался, что похищенный гаджет продал прохожему.

Теперь за кражу музыканта ждут разбирательства по уголовному делу. Ведется следствие.





Фото: pixabay.com