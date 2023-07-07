Происшествия 07.07.2023 в 16:57

В Улан-Удэ пропал мужчина с татуировкой дракона

Как отмечают в полиции, житель злоупотребляет спиртным
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пропал мужчина с татуировкой дракона

Сотрудники полиции разыскивают 51-летнего уроженца Улан-Удэ Виталия Леонова, который 9 июня ушел из дома по улице Революции 1905 г. и до настоящего времени не вернулся.

Его приметы: европейской внешности, на вид 50 лет, среднего телосложения, рост около 165-170 см, волосы черные короткие, глаза карие.

Особые приметы: шрам на груди от операционного шва, татуировка в виде дракона на правом плече.

В что был одет, не установлено.

Ранее уходил. Злоупотребляет спиртным.


При наличии информации о пропавшем или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)295-56-72, 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102.


Фото: МВД Бурятии

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