В Улан-Удэ пропал мужчина с татуировкой дракона

Сотрудники полиции разыскивают 51-летнего уроженца Улан-Удэ Виталия Леонова, который 9 июня ушел из дома по улице Революции 1905 г. и до настоящего времени не вернулся.

Его приметы: европейской внешности, на вид 50 лет, среднего телосложения, рост около 165-170 см, волосы черные короткие, глаза карие.

Особые приметы: шрам на груди от операционного шва, татуировка в виде дракона на правом плече.

В что был одет, не установлено.

Ранее уходил. Злоупотребляет спиртным.







При наличии информации о пропавшем или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)295-56-72, 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102.





Фото: МВД Бурятии