В Улан-Удэ жители Сосновки жалуются на потоки воды на улицах

В бурятском отделении Общероссийского Народного фронта сообщают о проблемах улан-удэнского микрорайона Сосновка. Они появились еще год назад. Жители пожаловались на беды, которые обострились после капитального ремонта улицы проспект Строителей. Дождевые и талые воды потоком стекают с Богатырского моста и с магистральной дороги, которую отремонтировали в прошлом году, не предусмотрев ливнеотвод.



«Под тоннелем моста пройти в такие дни невозможно. Вода размывает все вокруг, превращая дороги в месиво грязи. Рядом находится огромное здание лукодрома. Его дождеприемник тоже не справляется с потомками воды»,

- сообщили общественники.



В этом году обещают построить накопитель. Но, как отмечают общественники, дождь не может ждать, он продолжает идти, подтачивая основание моста и доставляя муки жителям.