Происшествия 10.07.2023 в 17:41

В Улан-Удэ за мощный взрыв на автозаправке осудили жителя

Напомним, в происшествии на АЗС в 2022 году пострадали 6 человек
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ за мощный взрыв на автозаправке осудили жителя

Как сообщал «Номер один», в январе 2022 года на территории газозаправочной станции АЗС по улице Ботаническая в Улан-Удэ прогремел взрыв, после которого возник пожар. Тогда пострадали 6 человек.

Сегодня стало известно, что предпринимателю, осуществлявшему работу по установке, техническому обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования назначено наказание в виде ограничения свободы. Об этом сообщают в Прокуратуре Бурятии. Его осудили за нарушение правил безопасности при ведении работ по техническому обслуживанию газобаллонного оборудования автомобилей.

«В судебном заседании установлено, что в январе 2022 года в гаражном боксе, расположенном на территории газозаправочной станции по улице Ботаническая, Улан-Удэ, в ходе выполнения работ по ремонту технически неисправного газобаллонного оборудования автомобиля вследствие воспламенения сжиженного газа произошел взрыв. В результате возгорания двум гражданам причинен тяжкий вред здоровью и еще четверым – телесные повреждения средней и легкой степени тяжести. Огнем полностью уничтожен ремонтируемый автомобиль, помещение автозаправочной станции с гаражом существенно повреждено. Материальный ущерб от взрыва составил более полутора миллионов рублей»,

 - сообщают в ведомстве.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.


Фото: МЧС Бурятии

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