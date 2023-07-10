В Улан-Удэ за мощный взрыв на автозаправке осудили жителя

Как сообщал «Номер один», в январе 2022 года на территории газозаправочной станции АЗС по улице Ботаническая в Улан-Удэ прогремел взрыв, после которого возник пожар. Тогда пострадали 6 человек.

Сегодня стало известно, что предпринимателю, осуществлявшему работу по установке, техническому обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования назначено наказание в виде ограничения свободы. Об этом сообщают в Прокуратуре Бурятии. Его осудили за нарушение правил безопасности при ведении работ по техническому обслуживанию газобаллонного оборудования автомобилей.

«В судебном заседании установлено, что в январе 2022 года в гаражном боксе, расположенном на территории газозаправочной станции по улице Ботаническая, Улан-Удэ, в ходе выполнения работ по ремонту технически неисправного газобаллонного оборудования автомобиля вследствие воспламенения сжиженного газа произошел взрыв. В результате возгорания двум гражданам причинен тяжкий вред здоровью и еще четверым – телесные повреждения средней и легкой степени тяжести. Огнем полностью уничтожен ремонтируемый автомобиль, помещение автозаправочной станции с гаражом существенно повреждено. Материальный ущерб от взрыва составил более полутора миллионов рублей»,

- сообщают в ведомстве.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.





Фото: МЧС Бурятии